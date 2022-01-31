Еще одно радикальное решение от МЮ

История Мейсона Гринвуда продолжается. Футболист своими поступками вне футбольного поля может в один момент перечеркнуть свою перспективную карьеру.

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Игрок находится под арестом, а Манчестер Юнайтед уже отстранил Мейсона от тренировок и матчей. Следующим шагом "красных дьяволов" стало то, что клуб снял с продажи форму с фамилией Гринвуда, не глядя на профиль футболиста.

МЮ не продает форму с фамилией Гринвуда / Скриншот с сайта

Гринвуда заподозрили в насилии