Еще одно радикальное решение от МЮ
История Мейсона Гринвуда продолжается. Футболист своими поступками вне футбольного поля может в один момент перечеркнуть свою перспективную карьеру.
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Игрок находится под арестом, а Манчестер Юнайтед уже отстранил Мейсона от тренировок и матчей. Следующим шагом "красных дьяволов" стало то, что клуб снял с продажи форму с фамилией Гринвуда, не глядя на профиль футболиста.
МЮ не продает форму с фамилией Гринвуда / Скриншот с сайта
Гринвуда заподозрили в насилии
- История началась после того, как девушка и модель Гарриет Робсон публично скинула фото избитого Гринвудом тела в своих соцсетях.
- Впоследствии возлюбленная футболиста добавила еще и аудиозапись, в которой слышны слова угроз в сторону Харриет от игрока, который заставляет ее заниматься сексом.
- После чего Мейсона заподозрили в насилии и забрали под стражу.
- Сразу несколько игроков МЮ решили отписаться от Гринвуда в инстаграме.