Еще одно радикальное решение от МЮ

История Мейсона Гринвуда продолжается. Футболист своими поступками вне футбольного поля может в один момент перечеркнуть свою перспективную карьеру.

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Игрок находится под арестом, а Манчестер Юнайтед уже отстранил Мейсона от тренировок и матчей. Следующим шагом "красных дьяволов" стало то, что клуб снял с продажи форму с фамилией Гринвуда, не глядя на профиль футболиста.

МЮ не продает форму с фамилией Гринвуда / Скриншот с сайта

Гринвуда заподозрили в насилии

  • История началась после того, как девушка и модель Гарриет Робсон публично скинула фото избитого Гринвудом тела в своих соцсетях.
  • Впоследствии возлюбленная футболиста добавила еще и аудиозапись, в которой слышны слова угроз в сторону Харриет от игрока, который заставляет ее заниматься сексом.
  • После чего Мейсона заподозрили в насилии и забрали под стражу.
  • Сразу несколько игроков МЮ решили отписаться от Гринвуда в инстаграме.