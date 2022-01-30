Публикации исчезли из инстаграма модели
Сообщается, что аудио были опубликованы в инстаграме девушки сразу после серии фото, где Робсон показала следы побоев.
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Через некоторое время все сторис исчезли из инстаграма Робсон, однако британские СМИ успели расшифровать записи.
На аудио мужской голос говорит: "Мне наплевать на то, что ты хочешь. Харриет, тебе надо поднять ноги. Подними свои чертовы ноги".
В ответ женский голос говорит: "Нет, я не хочу заниматься сексом". После этого снова говорит мужчина: "Мне наплевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной".
Она отвечает: "Перестань подставлять ко мне свой член".
Далее слышен голос мужчины: "Я хочу тебя тра**уть. Мне наплевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что ты еще хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет".
"Нет", – ответила Харриет.
Гринвуд и модель Робсон / Фото из инстаграма футболиста
- В Манчестер Юнайтед заявили, что не будут делать официальные заявления до тех пор, пока не будут установлены все факты. Вместе с тем, в клубе осудили любые проявления насилия.
- Гринвуд – игрок сборной Англии. В этом сезоне 20-летний футболист провел 24 матча в футболке Манчестер Юнайтед. На его счету 6 голов и две результативных передачи.