Добавили новые обвинения
Один из самых талантливых воспитанников МЮ сам испортил себе карьеру. Мейсон Гринвуд был арестован по подозрению в насилии.
К теме МЮ прекратил продажу формы с фамилией Гринвуда: игрок под арестом из-за подозрения в насилии
После чего футболиста отстранили от команды, перестали продать с его фамилией форму, а в FIFA 22 уже нет карты 20-летнего правого вингера "красных дьяволов".
Теперь к обвинениям в деле Гринвуда о насилии добавились еще и сексуальные домогательства и угроза убийства.
Гринвуд может поставить крест на своей карьере
- Скандал начался после того, как Харриет Робсон публично выложила ужасающие после избиения Гринвудом. Девушка футболиста показала кровоподтеки и залитое кровью лицо.
- Через некоторое время девушка выложила еще и аудиозапись, на которой слышно, как игрок МЮ принуждает Харриет к сексу.
- Мейсон и его девушка отписались друг от друга в соцсетях. А потом все фото неожиданно исчезли с аккаунта Робсон.
- После чего Мейсона заподозрили в насилии и забрали под стражу.
- Лидеры английского клуба отписались от Гринвуда в инстаграме.