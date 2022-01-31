Игроки устроили бойкот скандалисту
Сразу несколько лидеров "красных дьяволов" отказались продолжать следить за Мэйсоном Гринвудом в соцсетях. Среди таких игроков следует выделить отписку Криштиану Роналду.
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Также после скандального эпизода за Гринвудом перестали следить Поль Погба, Давид де Хеа, Фред, Джесси Лингард, Эдисон Кавани и Маркус Рашфорд.
Другие футболисты Манчестер Юнайтед остаются в подписчиках Мейсона.
В сезоне-2021/2022 воспитанник "красных дьяволов" отыграл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.
Скандальное дело таланта МЮ
- 20-летнего вингера заподозрили в насилии после того, как его девушка Харриет Робсон публично сбросила фото избитого Гринвудом тела. Модель имела многочисленные синяки на коже и кровь на лице.
- Также девушка опубликовала аудиозапись, в которой слышно, как Мэйсон принуждает ее к сексу.
- После этого "красные дьяволы" отстранили талантливого футболиста из команды.
- Гринвуда арестовали после выдвинутого подозрения в насилии и нападении на человека