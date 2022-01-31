Игроки устроили бойкот скандалисту

Сразу несколько лидеров "красных дьяволов" отказались продолжать следить за Мэйсоном Гринвудом в соцсетях. Среди таких игроков следует выделить отписку Криштиану Роналду.

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Также после скандального эпизода за Гринвудом перестали следить Поль Погба, Давид де Хеа, Фред, Джесси Лингард, Эдисон Кавани и Маркус Рашфорд.

Другие футболисты Манчестер Юнайтед остаются в подписчиках Мейсона.

В сезоне-2021/2022 воспитанник "красных дьяволов" отыграл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 2 ассистами.

Скандальное дело таланта МЮ