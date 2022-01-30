Заявление МЮ и арест Гринвуда

В английском клубе отстранили Мейсона Гринвуда от тренировок и матчей. Представители Манчестер Юнайтед не отметили, каким будет срок такого наказания.

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"Красные дьяволы" после заявления больше не будут комментировать дело, которое разгорелось вокруг 20-летнего правого вингера и его девушки. Об этом сообщил журналист Пип Морган на своей странице в твитере.

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К слову, в сезоне-2021/2022 Гринвуд провел за МЮ 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. У воспитанника "красных дьяволов" есть действующее соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2025 года.

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