Заявление МЮ и арест Гринвуда
В английском клубе отстранили Мейсона Гринвуда от тренировок и матчей. Представители Манчестер Юнайтед не отметили, каким будет срок такого наказания.
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"Красные дьяволы" после заявления больше не будут комментировать дело, которое разгорелось вокруг 20-летнего правого вингера и его девушки. Об этом сообщил журналист Пип Морган на своей странице в твитере.
Футболиста арестовали после выдвинутого подозрения в насилии и нападении на человека.
К слову, в сезоне-2021/2022 Гринвуд провел за МЮ 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. У воспитанника "красных дьяволов" есть действующее соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2025 года.
Гринвуд может перечеркнуть свою карьеру
- Скандальная история началась после того, как модель Харриет Робсон, девушка футболиста Манчестер Юнайтед, опубликовала фото своего избитого Гринвудом тела с синяками и кровью.
- Через некоторое время на обеих страницах Мейсона и его девушки исчезли все совместные фото, а пара отписалась друг от друга в инстаграме.
- Впоследствии Робсон выложила аудиозапись, на которой слышно, как игрок заставляет Харриет заниматься сексом. Модель обвинила Гринвуда в насилии.