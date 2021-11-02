Подготовка к реваншу будет серьезной
Усик рассказал, что выступать на стадионе в Лондоне было очень волнительно. Однако он получал лишь удовольствие от пребывания.
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"Мне всегда нравился Лондон, с удовольствием посетил его. На стадионе было выступать волнительно. Наслаждался каждой частичкой пребывания там. Хотел бы снова пережить такое", – сказал Александр.
Украинец заставил плакать сторонников британца. Даже охранники, обеспечивавшие порядок, пустили слезу.
По словам украинского боксера, подготовка к реваншу с британцем будет достаточно серьезной.
Мы не сворачиваем со своего пути. Когда будет реванш, вместе с командой построим программу подготовки. Единственное, что могу сказать, что буду готовиться очень серьезно, когда наступит время,
– отмечает боксер.
Несмотря на то, что Усик знает своего будущего соперника, он также уже размышляет о поединке после реванша. Украинец рассказал, что хотел бы посоревноваться с Тайсоном Фьюри.
"Пока ожидаю только реванш с Джошуа. Но Фьюри – еще один замечательный британский боксер, с которым я хотел бы сразиться. Не люблю рассуждать о результатах до боя, но это был бы еще один потрясающий бой", – подчеркнул Усик.
Реванш Усик – Джошуа
- В сентябре Усик победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше.
- Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Ранее команда Усика подчеркнула, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".
- Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.
- Однако он заверил, что не против встретиться с Усиком в Украине.