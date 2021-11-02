Подготовка к реваншу будет серьезной

Усик рассказал, что выступать на стадионе в Лондоне было очень волнительно. Однако он получал лишь удовольствие от пребывания.

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"Мне всегда нравился Лондон, с удовольствием посетил его. На стадионе было выступать волнительно. Наслаждался каждой частичкой пребывания там. Хотел бы снова пережить такое", – сказал Александр.

Украинец заставил плакать сторонников британца. Даже охранники, обеспечивавшие порядок, пустили слезу.

По словам украинского боксера, подготовка к реваншу с британцем будет достаточно серьезной.

Мы не сворачиваем со своего пути. Когда будет реванш, вместе с командой построим программу подготовки. Единственное, что могу сказать, что буду готовиться очень серьезно, когда наступит время,

– отмечает боксер.

Несмотря на то, что Усик знает своего будущего соперника, он также уже размышляет о поединке после реванша. Украинец рассказал, что хотел бы посоревноваться с Тайсоном Фьюри.

"Пока ожидаю только реванш с Джошуа. Но Фьюри – еще один замечательный британский боксер, с которым я хотел бы сразиться. Не люблю рассуждать о результатах до боя, но это был бы еще один потрясающий бой", – подчеркнул Усик.

Реванш Усик – Джошуа