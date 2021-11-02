Бой Усик – Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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"Пояса здесь. Это не крузервейт, это уже хевивейт", – сказал Александр на видео.

Усик – Джошуа: состоится ли реванш