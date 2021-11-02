Підготовка до реваншу буде серйозною

Усик розповів, що виступати на стадіоні у Лондоні було дуже зворушливо. Проте він отримував лише задоволення від перебування.

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"Мені завжди подобався Лондон, із задоволенням відвідав його. На стадіоні було виступати хвилююче. Насолоджувався кожною частинкою перебування там. Хотів би знову пережити таке", – сказав Олександр.

Українець змусив плакати прихильників британця. Навіть охоронці, які забезпечували порядок, пустили сльозу.

За словами українського боксера, підготовка до реваншу з британцем буде досить серйозною.

Ми не звертаємо зі свого шляху. Коли буде реванш, разом із командою збудуємо програму підготовки. Єдине, що можу сказати, що готуватимуся дуже серйозно, коли настане час,

– зазначає боксер.

Попри те, що Усик знає свого майбутнього суперника, він також вже розмірковує про поєдинок після реваншу. Українець розповів, що хотів би позмагатися з Тайсоном Ф'юрі.

"Наразі очікую лише на реванш із Джошуа. Але Ф'юрі – ще один чудовий британський боксер, з яким я хотів би битися. Не люблю розмірковувати про результати до бою, але це був би ще один приголомшливий бій", – наголосив Усик.

Реванш Усик – Джошуа