Усик: Все будет новым
Александр отметил, что его команда обращает внимание на язык тела конкурента. Он детально проанализировал бой против Джошуа.
К слову Джошуа не против поединка Усик – Фьюри, – промоутер украинца рассказал, состоится ли реванш
Конечно же, Джошуа все изменит в реванше. Все будет новым. Я и моя команда обращаем внимание на язык тела. Члены моей команды наблюдают за этим и анализируют. Мы стараемся сделать так, чтобы наши наблюдения сработали. Я заметил, что Джошуа был утомлен после нашего поединка,
– сказал Александр.
Также боксер признался, что наблюдал и за другими поединками британца.
"Я обратил внимание на его поведение перед первым поединком с Энди Руисом. Он выглядел странно. Но я не знаю, почему это произошло. Возможно, есть какие-то внутренние причины. Я не хочу думать о них", – добавил Усик.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В сентябре Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы.
- После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Неожиданно еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем".
- Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллиан не завершил судебную тяжбу с WBC.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предыдущих деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может состояться уже в апреле.
- Также промоутер украинца заявил, что Джошуа готов отойти в сторону, чтобы украинец вышел на ринг против Тайсона. Однако Красюк заверил, что скорее всего в следующем поединке Усик выйдет на ринг против Энтони.