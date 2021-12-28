Усик: Все будет новым

Александр отметил, что его команда обращает внимание на язык тела конкурента. Он детально проанализировал бой против Джошуа.

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Конечно же, Джошуа все изменит в реванше. Все будет новым. Я и моя команда обращаем внимание на язык тела. Члены моей команды наблюдают за этим и анализируют. Мы стараемся сделать так, чтобы наши наблюдения сработали. Я заметил, что Джошуа был утомлен после нашего поединка,

– сказал Александр.

Также боксер признался, что наблюдал и за другими поединками британца.

"Я обратил внимание на его поведение перед первым поединком с Энди Руисом. Он выглядел странно. Но я не знаю, почему это произошло. Возможно, есть какие-то внутренние причины. Я не хочу думать о них", – добавил Усик.

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