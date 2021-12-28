Усик: Все буде новим

Олександр зазначив, що його команда звертає увагу на мову тіла конкурента. Він детально проаналізував бій проти Джошуа.

До слова Джошуа не проти поєдинку Усик – Ф'юрі, – промоутер українця розповів, чи відбудеться реванш

Звичайно ж, Джошуа все змінить у реванші. Все буде новим. Я та моя команда звертаємо увагу на мову тіла. Члени моєї команди спостерігають за цим та аналізують. Ми намагаємося зробити так, щоб наші спостереження спрацювали. Я помітив, що Джошуа був утомлений після нашого поєдинку,

– сказав Олександр.

Також боксер зізнався, що спостерігав й за іншими поєдинками британця.

"Я звернув увагу на його поведінку перед першим поєдинком з Енді Руїсом. Він виглядав дивно. Але я не знаю, чому це сталося. Можливо, є якісь внутрішні причини. Я не хочу думати про них", – додав Усик.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш