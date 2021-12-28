Усик: Все буде новим
Олександр зазначив, що його команда звертає увагу на мову тіла конкурента. Він детально проаналізував бій проти Джошуа.
До слова Джошуа не проти поєдинку Усик – Ф'юрі, – промоутер українця розповів, чи відбудеться реванш
Звичайно ж, Джошуа все змінить у реванші. Все буде новим. Я та моя команда звертаємо увагу на мову тіла. Члени моєї команди спостерігають за цим та аналізують. Ми намагаємося зробити так, щоб наші спостереження спрацювали. Я помітив, що Джошуа був утомлений після нашого поєдинку,
– сказав Олександр.
Також боксер зізнався, що спостерігав й за іншими поєдинками британця.
"Я звернув увагу на його поведінку перед першим поєдинком з Енді Руїсом. Він виглядав дивно. Але я не знаю, чому це сталося. Можливо, є якісь внутрішні причини. Я не хочу думати про них", – додав Усик.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У вересні Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Несподівано ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем".
- Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Та нещодавно промоутер одіозного боксера Френк Воррен заявив, що Тайсон не захищатиме титул у наступному поєдинку. Оскільки Діллан не завершив судову тяганину з WBC.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.
- Також промоутер українця заявив, що Джошуа готовий відійти в бік, аби українець вийшов на ринг проти Тайсона. Проте Красюк запевнив, що скоріш за все у наступному поєдинку Усик вийде на ринг проти Ентоні.