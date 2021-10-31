Джошуа снова проигрывает Усику, у него нет шансов, – Ортис о реванше

Энтони Джошуа проведет реванш с Александром Усиком. Кубинский боксер Луис Ортис уверен в победе украинца.

Без шансов для Джошуа

Луис Ортис поделился мнением относительно будущего реванша Александра Усика и Энтони Джошуа. Кубинский боксер считает, что британцу не удастся вернуть свои чемпионские титулы после второго поединка.

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Ортис не дает никаких шансов Джошуа. Он уверен, что украинец второй раз подряд будет праздновать победу.

Без шансов. Он снова проигрывает Усику. Уверен в этом,

– заявил Ортис.

Реванш будет последним поединком между Усиком и Джошуа. Трилогии в этом противостоянии не будет.

Джошуа едва не побывал в нокауте в бою с Усиком

Усик полностью перебоксировал Джошуа. Энтони очень блекло двигался по рингу и выбрасывал не так много ударов. Судьи единогласно отдали победу Александру. Мог поединок завершить нокаутом. Украинец едва не повалил соперника на канвас. Лишь финальный гонг спас боксера из Великобритании, который уже лежал на канатах, от нокаута.

Украинский боксер отобрал чемпионские титулы, которыми владел британец. Еще до объявления результатов Джошуа заговорил о реванше, он понимал, что проиграл в противостоянии.

Энтони сказал Усику на ринге, что уже знает, как его побить. Украинская команда хочет привести боксерское шоу в Украину. Энтони тоже не прочь провести бой в Киеве.

Реванш Усик – Джошуа планируется провести в феврале – марте 2022 года.