Бой может состояться на НСК "Олимпийский"

Кличко рассказал, что по контракту матч-реванш должен пройти на протяжении 6 месяцев. В настоящее время рассматривается место проведения поединка.

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Мэр Киева подчеркнул, что для выбора окончательного места проведения необходимо согласие двух сторон, однако он надеется, что бой все же состоится в столице на НСК "Олимпийский".

Мы стараемся, чтобы весной бой прошел в Киеве на "Олимпийском". Увидим, как у нас переговоры будут проходить. Пытаемся все сделать для того, чтобы нашего отечественного спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы и бой состоялся в Киеве,

– сказал Кличко.

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