Бой может состояться на НСК "Олимпийский"
Кличко рассказал, что по контракту матч-реванш должен пройти на протяжении 6 месяцев. В настоящее время рассматривается место проведения поединка.
К теме Уже договорились, – промоутер рассказал о дате и месте реванша Усика и Джошуа
Мэр Киева подчеркнул, что для выбора окончательного места проведения необходимо согласие двух сторон, однако он надеется, что бой все же состоится в столице на НСК "Олимпийский".
Мы стараемся, чтобы весной бой прошел в Киеве на "Олимпийском". Увидим, как у нас переговоры будут проходить. Пытаемся все сделать для того, чтобы нашего отечественного спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы и бой состоялся в Киеве,
– сказал Кличко.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовое сражение завершилось победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.
- Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Ранее команда Усика подчеркнула, что хочет провести сражение в Украине на НСК "Олимпийский".
- Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.
- Однако он заверил, что не прочь встретиться с Усиком в Украине.