Без шансів для Джошуа

Луїс Ортіс поділився думкою щодо майбутнього реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Кубинський боксер вважає, що британцю не вдасться повернути свої чемпіонські титули після другого поєдинку.

До теми Намагаємося все зробити, аби бій Усик – Джошуа відбувся у Києві, – Кличко

Ортіс не дає жодних шансів Джошуа. Він впевнений, що українець вдруге поспіль святкуватиме перемогу.

Без шансів. Він знову програє Усику. Впевнений у цьому,

– заявив Ортіс.

Реванш буде останнім поєдинком між Усиком та Джошуа. Трилогії у цьому протистоянні не буде.

Реванш Усик – Джошуа планується провести у лютому – березні 2022 року.

Джошуа ледь не побував у нокауті у бою з Усиком