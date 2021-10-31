Без шансов для Джошуа

Луис Ортис поделился мнением относительно будущего реванша Александра Усика и Энтони Джошуа. Кубинский боксер считает, что британцу не удастся вернуть свои чемпионские титулы после второго поединка.

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Ортис не дает никаких шансов Джошуа. Он уверен, что украинец второй раз подряд будет праздновать победу.

Без шансов. Он снова проигрывает Усику. Уверен в этом,

– заявил Ортис.

Реванш будет последним поединком между Усиком и Джошуа. Трилогии в этом противостоянии не будет.

Реванш Усик – Джошуа планируется провести в феврале – марте 2022 года.

Джошуа едва не побывал в нокауте в бою с Усиком