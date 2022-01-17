Жесткое решение против Джоковича

Визу Джоковича аннулировали и сербский теннисист проиграл апелляцию в суде. Согласно австралийскому законодательству, Новак три года не сможет въехать в страну.

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Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс.

Его визу аннулировал министр Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и вследствие этого ему на три года будет запрещен въезд в страну,

– сказал Эндрюс.

Запрет на въезд в Австралию для Джоковича утратит силу, когда теннисисту будет 37 лет.

Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил утешительные новости для первой ракетки мира. Он отметил, что у Джоковича будет возможность "вернуться".

"Существует запрет на три года, но при правильных условиях человек имеет возможность вернуться. И это будет учитываться, когда наступит время решения", – заявил Моррисон.

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Что известно об аннулировании визы Джоковича