Жесткое решение против Джоковича
Визу Джоковича аннулировали и сербский теннисист проиграл апелляцию в суде. Согласно австралийскому законодательству, Новак три года не сможет въехать в страну.
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Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс.
Его визу аннулировал министр Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и вследствие этого ему на три года будет запрещен въезд в страну,
– сказал Эндрюс.
Запрет на въезд в Австралию для Джоковича утратит силу, когда теннисисту будет 37 лет.
Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил утешительные новости для первой ракетки мира. Он отметил, что у Джоковича будет возможность "вернуться".
"Существует запрет на три года, но при правильных условиях человек имеет возможность вернуться. И это будет учитываться, когда наступит время решения", – заявил Моррисон.
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Что известно об аннулировании визы Джоковича
- Новак Джокович пытался въехать в Австралию без вакцинации от коронавируса. Серб убеждал, что получил медицинский отвод от вакцинации.
- Теннисист якобы переболел COVID-19 в декабре 2021-го года. Когда он прилетел в Мельбурн – его задержали.
- Визу Новака аннулировали 6-го января, после чего Джокович подал апелляцию и выиграл дело в суде 10-го января. Теннисист даже успел потренироваться на кортах в Мельбурне.
- Однако австралийские власти во второй раз аннулировали визу спортсмену и девятикратный чемпион Australian Open во второй раз подал апелляцию. Но на этот раз суд отклонил ее, из-за чего Джоковича депортировали. Он вылетел в Дубаи.