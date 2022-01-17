Жорстке рішення проти Джоковича

Візу Джоковича анулювали й сербський тенісист програв апеляцію у суді. Відповідно до австралійського законодавства, Новак упродовж 3 років не зможе в'їхати до країни.

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Цю інформацією підтвердив міністр внутрішніх справ Австралії Карен Ендрюс.

Його візу анулював міністр Гоук. Федеральний суд це рішення не скасував, і внаслідок цього йому на три роки буде заборонено в'їзд до країни,

– сказав Ендрюс.

Заборона на в'їзд в Австралію для Джоковича втратить чинність, коли тенісисту буде 37 років.

Натомість прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив втішні новини для першої ракетки світу. Він зазначив, що в Джоковича буде можливість "повернутися".

"Існує заборона на три роки, але за правильних умов людина має можливість повернутися. І це враховуватиметься, коли настане час рішення", – заявив Моррісон.

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Що відомо про анулювання візи Джоковича