Жорстке рішення проти Джоковича
Візу Джоковича анулювали й сербський тенісист програв апеляцію у суді. Відповідно до австралійського законодавства, Новак упродовж 3 років не зможе в'їхати до країни.
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Цю інформацією підтвердив міністр внутрішніх справ Австралії Карен Ендрюс.
Його візу анулював міністр Гоук. Федеральний суд це рішення не скасував, і внаслідок цього йому на три роки буде заборонено в'їзд до країни,
– сказав Ендрюс.
Заборона на в'їзд в Австралію для Джоковича втратить чинність, коли тенісисту буде 37 років.
Натомість прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив втішні новини для першої ракетки світу. Він зазначив, що в Джоковича буде можливість "повернутися".
"Існує заборона на три роки, але за правильних умов людина має можливість повернутися. І це враховуватиметься, коли настане час рішення", – заявив Моррісон.
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Що відомо про анулювання візи Джоковича
- Новак Джокович намагався в'їхати в Австралію без вакцинації від коронавірусу. Серб переконував, що отримав медичне відведення від вакцинації.
- Тенісист буцімто перехворів на COVID-19 у грудні 2021-го року. Коли він прилетів у Мельбурн – його затримали.
- Візу Новака анулювали 6-го січня, після чого Джокович подав апеляцію і виграв справу в суді 10-го січня. Тенісист навіть встиг потренуватися на кортах у Мельбурні.
- Проте австралійська влада вдруге анулювала візу спортсмену й дев'ятиразовий чемпіон Australian Open вдруге подав апеляцію. Та цього разу суд відхилив її, через що Джоковича депортували. Він вилетів у Дубаї.