Джокович: разочарован отклонением моего заявления

Новак Джокович дал первый комментарий после официального решения Федерального суда Австралии. Серб в ближайшее время будет депортирован из страны.

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Теннисист остался разочарован таким решением об аннулировании визы. За это Джокович не примет участие в первом серьезном турнире в новом 2022 году – Australian Open.

Однако Новак с пониманием принял такой вердикт.

Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами относительно моего отъезда из Австралии,

– признался спортсмен.

Интересно! Новак Джокович – действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году серб в финале победил соперника из России Даниила Медведева.

Джокович надеется, что теперь приковано внимание к нему будет только через теннисные выступления и достижения, а не за вот такие резонансные истории.

Мне немного неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все сможем сосредоточиться на игре и турнире, который я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, судьям, персоналу, волонтерам и болельщикам всего наилучшего на предстоящих соревнованиях,

– сказал лидер рейтинга ATP.

Джокович сам виноват в депортации