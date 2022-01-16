Вучич ждет Джоковича в Сербии

Суд отклонил апелляцию сербского теннисиста 16 января. Теперь Джокович не сможет сыграть на Australian Open.

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Новак уже вылетел из Австралии и отправился в Дубаи.

Вучич сообщил, что уже пообщался с Джоковичем. Он призывает теннисиста как можно быстрее вернуться на родину.

Президент Сербии подчеркнул, Новаку всегда рады в его родной стране.

Они думают, что унизили Джоковича этими действиями. Они в течение 10 дней издевались над лучшим теннисистом мира. Но они унизили себя. Джокович может вернуться в свою страну с высоко поднятой головой, глядя всем прямо в глаза, – заявил Вучич.

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