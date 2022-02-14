Джойс дал совет Джошуа, который позволит побить Усика

Вокруг реванша Александра Усика и Энтони Джошуа появляется все больше информации и мнений. Совет Энтони дал британский боксер Джо Джойс.

Джойс: Энтони нужно избить его

По мнению Джо Джойса, Энтони Джошуа следует быть более агрессивным в реванше против Александра Усика. Ранее это уже отмечал промоутер поверженного украинцем боксера.

Вот так Реванш с Усиком станет последним гвоздем на крышке гроба Джошуа, – Фьюри

36-летний британец считает, что Энтони нужно продемонстрировать во втором поединке тот бокс, который ему присущ. Если Джошуа сделает это, возьмет реванш у соперника из Украины.

Джошуа нужно закусить капу и идти вперед, чтобы нокаутировать Усика. Энтони нужно избить его, используя свои преимущества в габаритах,

– заявил Джойс.

Реванш Усик – Джошуа не за горами