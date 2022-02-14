Джойс: Энтони нужно избить его
По мнению Джо Джойса, Энтони Джошуа следует быть более агрессивным в реванше против Александра Усика. Ранее это уже отмечал промоутер поверженного украинцем боксера.
Вот так Реванш с Усиком станет последним гвоздем на крышке гроба Джошуа, – Фьюри
36-летний британец считает, что Энтони нужно продемонстрировать во втором поединке тот бокс, который ему присущ. Если Джошуа сделает это, возьмет реванш у соперника из Украины.
Джошуа нужно закусить капу и идти вперед, чтобы нокаутировать Усика. Энтони нужно избить его, используя свои преимущества в габаритах,
– заявил Джойс.
Реванш Усик – Джошуа не за горами
- Энтони Джошуа воспользовался опцией реванша, прописанной в контракте боя с Усиком, после неожиданного поражения в Лондоне.
- Вторая встреча между боксерами может состояться не позднее начала июня 2022 года. Об этом заявил промоутер Боб Арум.
- Такие же даты ранее отмечал в своих интервью промоутер украинца Александр Красюк.
- Столица Украины находится среди городов, где может состояться реванш. Также рассматривается вариант Великобритании и Ближнего Востока.
- Джошуа уже постепенно начинает готовиться к следующему поединку.
- Фьюри мог вмешаться в их противостояние, но Энтони наотрез отказался от денег. Тайсон обвинил своего земляка в срыве его боя с украинцем.