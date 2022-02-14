Реванш состоится до июня

Американский промоутер заявил, что реванш Усика с Джошуа – не его дело. Арум отметил, что не знает, почему дата поединка до сих пор не объявлена.

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Вместе с тем, промоутер рассказал о разговоре с менеджером украинца Эгисом Климасом. Со слов Арума можно предположить, что реванш планируют организовать до 4-го июня.

Я говорил с менеджером Усика Эгисом Климасом. Он сказал, что Александр планирует драться с Джошуа в конце мая или в первую неделю июня, но не позже,

– заявил Арум.

Что известно о реванше Усик – Джошуа

Первая встреча боксеров состоялась 25-го сентября 2021 года в Лондоне и закончилась победой Усика. Украинец выиграл решением судей и стал обладателем чемпионских поясов WBO, WBA, IBF.

После фиаско британец, для которого это было второе поражение в карьере, заявил о реванше с Усиком. В контракте на первый бой реванш был предусмотрен только для Джошуа.

Ожидалось, что боксеры встретятся в апреле 2022 года, однако дату боя до сих пор не объявили. Скорее всего, поединок состоится в Великобритании или в одной из стран Ближнего Востока.