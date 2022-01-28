Хирн: Приблизительно в середине февраля
Контракта о реванше еще нет, а подготовка оскорбленного Энтони Джошуа уже начинается. Эдди Хирн рассказал детали происходящего вокруг тренировочного процесса.
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По его словам, Джошуа лично представит общественности нового тренера, который будет готовить Энтони ко второму бою с Александром Усиком. Его подготовка начнется в феврале 2022 года.
Думаю, что официальная подготовка начнется через две – три недели. Приблизительно в середине февраля,
– сказал промоутер британца.
Хирн заявил, что есть только один вопрос, касающийся реванша с украинцем: "Когда и где состоится бой с Усиком?".
Менеджер Джошуа заговорил об ориентировочном месте проведения и дате противостояния. Хирн назвал легендарную арену "Уэмбли" и месяц апрель.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Александр Усик праздновал победу в первом поединке против Энтони Джошуа. Случилось это на виду родных фанатов британца – в Лондоне.
- После чего Энтони активировал опцию реванша и затем начал делать громкие заявления о победе. Боксер из Великобритании нашел виновного в своем поражении. Им стал тренер бойца, потому Джошуа занялся поиском нового специалиста.
- Сам украинец говорил, что они пока еще далеки от реванша. Однако его промоутер Александр Красюк заверил, что встреча с Энтони – приоритет Усика.
- В эту дуэль мог вмешаться Тайсон Фьюри, но Джошуа не стал брать отступные, чтобы отступить в сторону. За что получил "на орехи" от своего земляка Фьюри.