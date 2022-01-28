Хирн: Приблизительно в середине февраля

Контракта о реванше еще нет, а подготовка оскорбленного Энтони Джошуа уже начинается. Эдди Хирн рассказал детали происходящего вокруг тренировочного процесса.

Стоит прочитать Это жадность, – Фьюри отреагировал на отказ Джошуа и Уайта от отступных

По его словам, Джошуа лично представит общественности нового тренера, который будет готовить Энтони ко второму бою с Александром Усиком. Его подготовка начнется в феврале 2022 года.

Думаю, что официальная подготовка начнется через две – три недели. Приблизительно в середине февраля,

– сказал промоутер британца.

Хирн заявил, что есть только один вопрос, касающийся реванша с украинцем: "Когда и где состоится бой с Усиком?".

Менеджер Джошуа заговорил об ориентировочном месте проведения и дате противостояния. Хирн назвал легендарную арену "Уэмбли" и месяц апрель.

Что известно о реванше Усик – Джошуа