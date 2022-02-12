Фьюри заявил, что Усик не был готов драться в мае

Непобедимый британский боксер обвинил Энтони Джошуа в срыве боя с Усиком. Он заявил, что экс-чемпион мира хотел более 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отказаться от реванша с Усиком.

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Тайсон рассказал, что их бой с Усиком был очень близок, ведь стороны могли подписать контракт.

Джошуа хотел больше денег. 15 миллионов было недостаточно, поэтому очевидно, что боя нет. Насколько я знаю, все было очень близко. Мы уже могли подписывать контракты,

– сказал Фьюри.

Он добавил, что его команда сделала все возможное, чтобы встреча с Усиком состоялась. Но после этого отступные захотел и Диллиан Уайт – следующий соперник Тайсона.

"Но потом вывалилась куча дерьма. Все стороны выдвигали так много требований. Уайт требовал своего куска, а Джошуа хотел свой. Положительным моментом является то, что я проведу бой 23 апреля. Сначала я хотел драться 26 марта", – рассказал чемпион мира.

Фьюри отметил, что не хочет ждать, когда соперники согласятся на бой. Он заявил, что Усик вроде бы не был готов драться в мае. Тогда как Тайсон хочет провести три поединка в 2022 году.

Фьюри обвиняют в срыве поединка с Усиком