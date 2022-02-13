Фьюри: Джошуа ниже плинтуса и танцует под чужую дудку

Чемпион мира по версии WBC уверен в поражении Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком. Тайсон Фьюри не видит в своем земляке того уровня, который бы позволил ему победить украинца.

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Тайсону кажется, что Джошуа просто танцует под чужую дудку, но сам точно не хочет во второй раз выходить на ринг против Усика. Если стороны таки заключат контракт о бое, то Энтони непременно будет ждать поражение. Именно такого мнения придерживается Фьюри.

По мнению Тайсона, второе подряд поражение может фатально отразиться на карьере Джошуа: "Раньше он был успешен, но сейчас оказался ниже плинтуса и танцует под чужую дудку. Но это случается, когда ты теряешь поддержку болельщиков, а также свое влияние и титулы".

Я думаю, что уверенность Джошуа находится на низком уровне. Сейчас он очень уязвим. Я считаю, что если он снова поразится с Усиком, то это будет последний гвоздь в крышку его гроба,

– заявил чемпион WBC.

Что известно о реванше Усик – Джошуа