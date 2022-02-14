Джойс: Ентоні потрібно побити його
На думку Джо Джойса, Ентоні Джошуа потрібно бути більш агресивним у реванші проти Олександра Усика. Раніше вже це зазначав промоутер поваленого українцем боксера.
Оце так Реванш з Усиком стане останнім цвяхом на кришці труни Джошуа, – Ф'юрі
36-річний британець вважає, що Ентоні потрібно продемонструвати у другому поєдинку той бокс, який йому притаманний. Якщо Джошуа зробить це, то візьме реванш у суперника з України.
Джошуа потрібно закусити капу та йти уперед, щоб нокаутувати Усика. Ентоні потрібно побити його, використовуючи свої переваги у габаритах,
– заявив Джойс.
Реванш Усик – Джошуа не за горами
- Ентоні Джошуа скористався опцією реваншу, яка була прописана у контракті бою з Усиком, після несподіваної поразки у Лондоні.
- Друга зустріч між боксерами може відбутись не пізніше початку червня 2022 року. Про це заявив промоутер Боб Арум.
- Такі ж дати раніше зазначав у своїх інтерв'ю промоутер українця Олександр Красюк.
- Столиця України є серед міст, де може відбутись реванш. Також розглядається варіант Великої Британії та Близького Сходу.
- Джошуа вже потрохи розпочинає готуватись до наступного поєдинку.
- Ф'юрі міг втрутитись у їх протистояння, але Ентоні навідріз відмовився від грошей. Тайсон звинуватив свого земляка у зриві його бою з українцем.