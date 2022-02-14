Джойс: Ентоні потрібно побити його

На думку Джо Джойса, Ентоні Джошуа потрібно бути більш агресивним у реванші проти Олександра Усика. Раніше вже це зазначав промоутер поваленого українцем боксера.

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36-річний британець вважає, що Ентоні потрібно продемонструвати у другому поєдинку той бокс, який йому притаманний. Якщо Джошуа зробить це, то візьме реванш у суперника з України.

Джошуа потрібно закусити капу та йти уперед, щоб нокаутувати Усика. Ентоні потрібно побити його, використовуючи свої переваги у габаритах,

– заявив Джойс.

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