В какой ситуации оказался Усик

Как Усика воспринимают "акулы" тяжелого веса? До сих пор непобедимый Александр поднимался в тяжелый вес в статусе абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Усик был ключевой фигурой этого дивизиона и без преувеличения – звездой.

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Однако в тяжелом весе достижения Усика не столько обесцененные, сколько поставлены под сомнение. 34-летнему украинцу следует все снова доказывать, от чего он не отказывается. Однако желающих драться с Усиком не так много.

Например, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и даже Деонтей Уайлдер не воспринимают укринца за "выигрышного" соперника. Усик – пока не прибыльный боксер, особенно во времена пандемии. В частности, в предыдущем бою против Дерека Чисоры именно британец был стороной "а" и получил больший гонорар. И это при том, что Усик – официальный претендент на титул WBO, а Чисора – пенсионер бокса.

Следовательно, поединок с Усиком ни в США, ни в Великобритании не принесет большого заработка. Исключением может быть только Средний Восток.

Теперь несколько слов о ситуации, которая сложилась в тяжелом весе. Все началось в 2019 году, когда Усик в дебютном поединке в хэвивейте победил Чазза Уизерспуна, а Энтони Джошуа вернул титулы IBF, WBO, WBA, выиграв у Энди Руиса.

Одновременно IBF и WBO заставили Джошуа провести защиту титулов против Кубрата Пулева и Усика. Украинец пошел навстречу Джошуа и дал "добро" на бой с Пулевым.

Параллельно с этим Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и отобрал титул WBC. Ожидалось, что весной 2020-го Джошуа встретится с Пулевым, а летом – Усиком. Украинец в качестве промежуточного соперника выбрал Чисору. Но карантин спутал все карты... Даты боев существенно изменились.

В частности, Уайлдер после поражения Тайсону в феврале 2020-го не смог воспользоваться опцией реванша с Фьюри. Если бы Тайсону пришлось проводить реванш, то вряд ли бы идея боя Джошуа – Фьюри созрела так быстро.

Джошуа и Фьюри уверяют, что подписали контракт на два поединка в 2021 году. Британцы должны определить абсолютного чемпиона мира. Но, как известно, на пути этой схемы – Усик.

Из-за того что украинец обязательный претендент на титул WBO, Джошуа могли лишить этого пояса. Тогда бы Усик сражался за вакантный титул. Но это разрушает идею поединка за абсолютное чемпионство...

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Поэтому промоутеры Джошуа и Тайсона начали искать различные способы, чтобы сохранить титул WBO для их встречи. Похоже, что уговорить Усика сложно. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что Усик готов уступиться за 2,7 миллиона долларов. Это примерно та сумма, которую украинец получил за победу над Чисорой.

Украинский боксер ранее говорил, что его не интересуют деньги – только титул. Слова же Хирна могут свидетельствовать, что ситуация для Усика далеко не так проста, если он предал свои принципы.

Джо Джойс – выход для всех?

35-летний Джойс заявил о себе только осенью 2020 года. Он сенсационно победил Даниэля Дюбуа и начал говорить о бое с Усиком. С течением времени все яснее становится, почему Джойс нацелился на Усика.



Джо Джойс / Фото instagram.com/joejoyceboxing

Джо сотрудничает с Фрэнком Уорреном – промоутером Тайсона Фьюри. Уоррен пытается одним выстрелом убить двух зайцев: он заинтересован, чтобы Тайсон проводил бой с Джошуа за все титулы; чтобы Джойс получил хорошего соперника в лице Усика.

Таким образом, Джойс отвлекает Усика по крайней мере на полгода, а Джошуа и Фьюри определяют сильнейшего боксера.

Предательство WBO

Отдельного внимания заслуживает WBO, в которой настаивали, что Джошуа должен встретиться с Усиком. Похоже, что команды Джошуа и Фьюри нашли рычаги влияния. WBO внезапно решила, что Усик и Джойс могут провести бой как элиминатор, то есть определить обязательного претендента. Но Усик уже претендент! Сюр!

Простыми словами – Усика хотят кинуть и ничего удивительного в этом нет. Статус обязательного претендента – это всего лишь слова и ничего больше. Диллиан Уайт годами добивается боя за титул WBC...

Уайту приходится ждать пока чемпион проведет более прибыльные бои и те, что хотят болельщики. Например, бой Уайлдер – Фьюри 2 получил приоритетный статус, когда Уайт уже был претендентом. Диллиан даже попытался судиться, но безуспешно...

Дошло до того, что Уайт проиграл Александру Поветкину и статуса претендента как не бывало...

Усику следует быть осторожным, ведь поражение в промежуточном поединке отбросит его далеко назад!

Поэтому Усик вполне справедливо требует 2,7 миллиона долларов отступных! Во время переговоров о бое с Джойсом украинцу следует настаивать, чтобы именно он был стороной "а" и распределение гонорара было в его пользу.

А теперь о самом бое Усик – Джойс. Как известно, боксеры встречались на любительском уровне. Усик спокойно победил Джойса по очкам. Поэтому Джойс вряд ли сможет удивить украинца – навыки есть навыки. Они в Усика на порядок выше.

Усик – Джойс: видео боя

Антропометрия у Джойса подобная Усику – примерно одинаковый рост и размах движения. Единственное преимущество Джо – вес. Он примерно на 10 килограммов тяжелее Усика. Но уступает Чисоре!

Да, Усику и нам хотелось, чтобы он сражался за титул с Джошуа. Но до сих пор есть ощущение, что Александр не полностью попробовал "тяжелую" кухню. Все же хочется, чтобы Усик провел еще один промежуточный бой. Ветеранов Уизерспуна и Чисоры мало, чтобы думать о шансах украинца с мастодонтами тяжелого веса.

Джойс - может стать хорошим трамплином для украинца. Нокаут или досрочная победа Усика спровоцируют только рост его акций.

Так близко и так далеко

Предположим, что Усик выигрывает у Джойса и "вновь" станет претендентом на титул WBO. Неважно, как завершится встреча Джошуа – Фьюри, ведь в контракте есть второй поединок. Вряд ли кто-то из них согласится проводить промежуточный бой с Усиком до реванша. В этом противостоянии вообще следует ожидать трилогии.

Поэтому Александру следует быть готовым, что статус претендента или временного чемпиона закрепится за ним по крайней мере до 2022 года. В 2021-м Усик вряд ли завладеет титулом WBO, который на словах так близко к украинцу, но на самом деле – так далеко...