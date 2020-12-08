Украинский боксер Александр Усик стремится в 2021 году провести бой за титул чемпиона мира WBO. Сохранив статус официального претендента, украинец хочет провести поединок с действующим чемпионом Энтони Джошуа. Однако соперником Усика может стать боксер, которого он уже побеждал.

Существует вероятность, что Джошуа откажется от боя с Усиком и тогда пояс WBO станет вакантным, пишет 24 канал. СМИ сообщали, что соперником Усика за титул может стать британец Джо Джойс.

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Пути Усика и Джойса уже пересекались в любительском боксе. В 2013 году спортсмены встретились в рамках World Series of Boxing (Всемирная серия бокса).

Усик выступал за команду "Украинские атаманы", которая победила "Британских львов" и вышла в четвертьфинал. Лидерами украинской команды были Усика и Василий Ломаченко.

В марте Усик победил разгромным решением судей 50:45 британца Джойса. Хотя британец пытался атаковать Усика, украинцу удавалось ловко уклоняться от ударов соперника.

Смотрите видео боя Усик – Джойс (бой на 1:47:11)