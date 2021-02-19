Джойс розповів, де зустрінеться з Усиком: Він погодиться на бій тут
Британський боксер Джо Джойс впевнений, що українець Олександр Усик погодиться на бій у Великій Британії. Поєдинок боксерів може пройти вже навесні 2021 року.
Джерело:The Sun
35-річний Джойс вважає, що вибір місця бою з Усиком не створить проблем у переговорах між командами боксерів.
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Атмосфера буде приголомшлива
Джойс та Усик вже зустрічалися у Великій Британії, коли билися у рамках Світовій боксерській серії (WSB). Перемогу в любительському турнірі рішенням суддів здобув Усик.
Британський боксер зауважив, що Усик мав велику підтримку, хоча поєдинок відбувався у рідній для Джойса країні.
Я знаю, що в Усика є велика підтримка у Великій Британії, і що він ніколи не боявся подорожувати. Пам'ятаю, коли я бився з ним у WSB, і справа була у Східному Лондоні, так у мене було відчуття, що бій проходить десь в Україні. Складається враження, ніби кожен українець, який проживає у Британії, приходить підтримати свого хлопця, коли ті тут виступають,
– сказав Джойс.
Джойс переконаний, що атмосфера на їх поєдинку у Британії буде відмінною.
"Якщо фанів допустять на трибуни на той час, коли ми вийдемо на ринг, атмосфера буде приголомшлива. Його фани б'ють в барабани, співають і кричать щосили. Загалом, впевнений, він без проблем погодиться на бій тут", – резюмував Джо.
Що відомо про бій Усик – Джойс
- Всесвітня боксерська організація (WBO) у січні 2021 року вирішила санкціонувати бій між Усиком та Джойсом. Це рішення WBO дало зелене світло для проведення поєдинку за звання абсолютного між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі.
- Команди боксерів підтвердили, що ведуть переговори про бій, однак не змогли домовитися. Відтак, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах. Команда, яка виграє, займеться організацією та фінансовими питаннями поєдинку.
- У ЗМІ з'явилася інформація, що бій Усик – Джойс може відбутися у квітні 2021 року. Однак Олександр Красюк, промоутер Усика, заперечив це.
- Нещодавно з'явилася інформація, що на кону поєдинку непереможного Усика та Джойса буде титул "тимчасового" чемпіона WBO. Переможець отримає повноцінний титул відразу після зустрічі Джошуа з Ф'юрі.
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