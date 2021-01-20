Всемирная боксерская организация (WBO) пошла на уступки своему чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1 22 KO) и больше не требует, чтобы он провел обязательную защиту против Александра Усика (18-0 13 KO) перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-1-0 21 KO).

Сайт BoxingScene сообщил, что теперь украинец может провести бой за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом (12-0 11KO).

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Стороны сейчас ведут переговоры о проведении боя. На счету потенциального соперника украинца 12 побед, 11 из которых были одержаны досрочно.

Победители боев Усик – Джойс и Джошуа – Фьюри встретятся в ринге в будущем. Обязательная защита должна состояться в течение 180 дней после определения временного чемпиона.

Бою Джошуа – Фьюри быть?

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на 2 боя в 2021 году.

Британцы хотят определить абсолютного чемпиона мира. Поэтому стороны стараются сделать все, чтобы титул WBO, на который претендует Усик, был на кону поединка.

Однако стоит добавить, что промоутеры планируют провести сразу два боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. И эти два поединка должны принести боксерам 100 миллионов долларов каждому. Первый бой может состояться уже летом. Второй – в конце года.