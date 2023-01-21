Михаил Мудрик наконец-то дебютировал в АПЛ. Неделю тому назад украинец перешел из Шахтера в Челси за 70 миллионов евро, а теперь вышел на поле в игре с Ливерпулем во втором тайме.

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Украинец не смог принести победу своей команде, матч завершился со счётом 0:0. Впрочем, Михаил был одним из острейших игроков Челси и чуть не забил в ворота Алиссона в середине второго тайма.

Болельщики "синих" удивлены игрой украинца и уже даже составили фанатскую кричалку в адрес Мудрика. В нем не обошлось без троллинга Арсенала, у которого Челси и перехватил Михаила.

Текст песни о Мудрике:

Он прилетел из Украины

На частном самолете Белли.

Мудрик спросил меня,

Арсенал когда-то выигрывал Лигу чемпионов?

Я ответил ему, что нет.

Ты знаешь, куда нужно идти.

Тогда он сказал мне:

"Я хочу поднять третий Кубок"

Под третьим Кубком подразумевается трофей за победу в Лиге чемпионов. Пока в активе Челси есть два Кубка чемпионов. В 2012 году команда Роберто Ди Маттео выиграла финал у Баварии в серии пенальти, тогда как в 2021-м подопечные Томаса Тухеля минимально обыграли Манчестер Сити.

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Как Мудрик засветился в Шахтере

Первую часть сезона Мудрик провел в родном Шахтере, где показал невероятные результаты. В 18 матчах за "горняков" он отметился 10 голами и 9 результативными передачами.

Переход к лондонцам позволил Михаилу стать самым дорогим игроком в истории Украины. После 20-ти сыгранных поединков Челси занимает 10 место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на десять баллов.