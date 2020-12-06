У фінському Контіолахті завершився другий етап Кубка світу з біатлону. Після гонок у Фінляндії біатлоністів чекає спарений етап в австрійському Хохфільцені. Наставник чоловічої та жіночої збірної України Юрай Санітра підбив підсумки старту сезону.

В ефірі "Суспільне. Біатлон" Санітра заявив, що два етапи у Фінляндії були поганими для чоловічої команди. Втім, Санітра відзначив прогрес Артема Прими.

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Артем Прима показав дуже хороший рівень

"Для чоловіків ці етапи були поганими, але є прогрес: Артем Прима показав дуже хороший рівень готовності до сезону, Дмитро Підручний рухається від старту до старту, видно, що може боротися – підтвердив у естафеті. Думаю, що інші спортсмени теж будуть рухатися вище – покажуть себе в кращому стані", – сказав словак.

Санітра позитивно відгукнувся про виступ Руслана Ткаленка та Богдана Цимбала в чоловічій естафеті. Українці фінішували 10-и.

Пробували експериментувати, у нас не було провалу. Прима та Підручний дуже добре пробігли свої етапи, Руслан Ткаленко тримався, особливо добре пробіг останнє коло. Для Богдана Цимбала – це була школа, на першому колі він відчув, що таке світовий біатлон. Добре, що він вдало відстрілявся,

– зазначив тренер.

Наставника збірної України здивували результати Дар'ї Блашко. На другому етапі вона фінішувала 18-ю у спринті, а персьют завершила – 12-ю. Це найкращі результати Блашко в кар'єрі.

"Дар'я Блашко показала дуже хороший рівень, її результати мене трохи дивують. У естафеті вона може бігти будь-який етап, не тільки перший. Але добре, що у нас є більше варіантів на перший етап – у Контіолахті Даша мала добрі старти, упевнено стріляє", – розповів Санітра.

Щодо Юлії Джими, яка пропускала жіночу естафету, Санітра заявив, що вперше побачив її тільки в Контіолахті. Як відомо, Джима тренується з особистим тренером.

Говорячи про етапи у Хохфільцені, Санітра вважає, що перш за все потрібно, щоб вдало пройшла акліматизація. Він додав, що в Австрії свій шанс отримає Анастасія Меркушина. Вона пропускала етапи у Фінляндії.