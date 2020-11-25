В сезоне-2020/2021 из-за пандемии коронавируса не состоится ряд этапов, в частности в Рупольдинге и Пекине. Об этом сообщает 24 канал.

Это важно Изолируют всю сборную: биатлонистов ждет строгое правило из-за коронавируса

Однако в IBU решили провести по два этапа на одних и тех же трассах.

Календарь Кубка мира

Контиолахти (Финляндия) 28-29 ноября

Мужская индивидуальная гонка (28 ноября)

Женская индивидуальная гонка (28 ноября)

Мужской спринт (29 ноября)

Женский спринт (29 ноября)

Контиолахти (Финляндия) 3-6 декабря

Мужской спринт (3 декабря)

Женский спринт (3 декабря)

Мужская гонка преследования (5 декабря)

Женская классическая эстафета (5 декабря)

Мужская классическая эстафета (6 декабря)

Женская гонка преследования (6 декабря)

Хохфильцен (Австрия) 11-13 декабря

Женский спринт (11 декабря)

Мужской спринт (11 декабря)

Женская классическая эстафета (12 декабря)

Мужская гонка преследования (12 декабря)

Женская гонка преследования (13 декабря)

Мужская классическая эстафета (13 декабря)

Хохфильцен (Австрия) 17-20 декабря

Мужской спринт (17 декабря)

Женский спринт (18 декабря)

Мужская гонка преследования (19 декабря)

Женская гонка преследования (19 декабря)

Мужской масс-старт (20 декабря)

Женский масс-старт (20 декабря)

Оберхоф (Германия) 7-10 января

Женский спринт (7 января)

Мужской спринт (9 января)

Женская гонка преследования (9 января)

Мужская гонка преследования (9 января)

Смешанная эстафета (10 января)

Одиночная смешанная эстафета (10 января)

Оберхоф (Германия) 13-17 января

Мужской спринт (13 января)

Женский спринт (14 января)

Мужская классическая эстафета (15 января)

Женская классическая эстафета (16 января)

Мужской масс-старт (17 января)

Женский масс-старт (17 января)

Антхольц-Антерсельва (Италия) 21-24 января

Женская индивидуальная гонка (21 января)

Мужская индивидуальная гонка (22 января)

Женский масс-старт (23 января)

Мужская классическая эстафета (23 января)

Женская классическая эстафета (24 января)

Мужской масс-старт (24 января)

Кстати У Китая забрали этап Кубка мира по биатлону

Чемпионат мира (Поклюка, Словения)

Смешанная эстафета (10 февраля)

Мужской спринт (12 февраля)

Женский спринт (13 февраля)

Мужская гонка преследования (14 февраля)

Женская гонка преследования (14 февраля)

Женская индивидуальная гонка (16 февраля)

Мужская индивидуальная гонка (17 февраля)

Одиночная смешанная эстафета (18 февраля)

Женская классическая эстафета (20 февраля)

Мужская классическая эстафета (20 февраля)

Женский масс-старт (21 февраля)

Мужской масс-старт (21 февраля)

Нове-Место (Чехия) 1-8 марта

Женская классическая эстафета (4 марта)

Мужская классическая эстафета (5 марта)

Женский спринт (6 марта)

Мужской спринт (6 марта)

Женская гонка преследования (7 марта)

Мужская гонка преследования (7 марта)

Нове-Место (Чехия) 11-14 марта

Мужской спринт (11 марта)

Женский спринт (12 марта)

Мужская гонка преследования (13 марта)

Женская гонка преследования (13 марта)

Смешанная эстафета (14 марта)

Одиночная смешанная эстафета (14 марта)

Голменколлен (Норвегия) 18-21 марта

Женский спринт (18 марта)

Мужской спринт (19 марта)

Женская гонка преследования (20 марта)

Мужская гонка преследования (20 марта)

Женский масс-старт (21 марта)

Мужской масс-старт (21 марта)

Где смотреть

Кубок и чемпионат мира по биатлону в сезоне 2020/2021 покажет телеканал UA:ПЕРВЫЙ. Телеканал UA: ПЕРВЫЙ можно смотреть по телевидению и онлайн. Онлайн-трансляция гонок доступна по этой ссылке. Также онлайн-трансляция гонок будет проводиться на сайте IBU.

Состав сборной Украины

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Женщины:

Елена Пидгрушная

Вита Семеренко

Валентина Семеренко

Юлия Джима

Дарья Блашко

Екатерина Бех

Прогноз Marathonbet

Букмекеры считают, что норвежец Йоханнес Бе снова выиграет Большой хрустальный глобус. Коэффициент на победу Бе в общем зачете – 6,50.

Вслед за Бьо идет француз Кантен Фийон-Маэ. Его победа в общем зачете по итогам сезона оценена коэффициентом 6,50. Коэффициент 12 на то, что сезон выиграет Тарьей Бе или Эмильен Жаклин.

В женском зачете все более ровно. Перед стартом нового сезона фаворитки не так очевидны. В частности, победу Марте Ольсбу или Доротеи Вирер оценивают коэффициентом 4,50. Однако коэффициент 5 на то, что общий зачет выигрывает Тирил Экгофф или Дениз Хермрман.

Также есть возможность поставить на украинок. На Елену Пидгрушную, Валентину Семеренко или Виту Семеренко коэффициент 5,01.