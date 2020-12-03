Второй этап Кубка мира по биатлону продолжился в финском Контиолахти. В четверг, 3 декабря, состоялась женская спринтерская гонка. Победу одержала шведка Ханна Эберг. Украинка Валентина Семеренко показала 9-е время.

Эберг на двух огневых рубежах закрыла все 10 мишеней и была быстрее конкуренток, пишет 24 канал. Это и принесло Ханне вторую победу в сезоне 2020/2021.

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Француженка Анаис Шевалье неожиданно заняла второе место. С чистой стрельбой она проиграла Эберг почти 10 секунд. Третьей стала шведка Эльвира Эберг, которая является младшей сестрой Ханны. Эльвира допустила один промах и проиграла сестре 27 секунд.

Результаты гонки

1. Ханна Эберг (Швеция)

2. Анаис Шевалье (Франция)

3. Эльвира Эберг (Швеция)

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9. Валентина Семеренко (Украина)

18. Дарья Блашко

25. Елена Пидгрушная

63. Екатерина Бех

66. Юлия Джима

Как выступили украинки

Лучше всех выступила Валентина Семеренко. Она с чистой стрельбой, к сожалению, не смогла зацепиться за призовые места и финишировала 9-й.

Также чисто отстрелялась Дарья Блашко. Украинская биатлонистка финишировала 18-й, что является лучшим результатом в ее карьере.

Елена Пидгрушная, к сожалению, допустила один промах на "стойке", что помешало ей попасть в топ-20. Елена заняла 25-е место.

Екатерина Бех с двумя промахами финишировала 63-й. Юлия Джима "поймала" три круга штрафа на второй стрельбе и показала 66-е время.

Внимание. Все украинки, кроме Джимы и Бех, квалифицировались в гонку преследования, которая состоится 6 декабря.