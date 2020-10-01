Киевское "Динамо" 1 октября объявило о переподписании контрактов с лидерами команды Николаем Шапаренко и Виталием Миколенко. Оба футболиста подписали с "Динамо" долгосрочные контракты.

Футболисты остаются в "Динамо" до 2025 года

Полузащитник Николай Шапаренко подписал новый контракт с "Динамо". Соглашение 21-летнего хавбека с "Динамо" рассчитано до 2025 года. Об этом сообщает "Динамо".

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Николай Шапаренко – воспитанник футбольной академии мариупольского "Ильичевца", дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде.

Перешел в киевское "Динамо" в 2015 году, а за первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года. Провел 80 официальных матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 12 мячей.

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21-летний защитник "Динамо" Виталий Миколенко тоже заключил новый контракт сроком на 5 лет.

Миколенко является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года.

За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.

Шапаренко и Миколенко заключили новые контракты с "Динамо" – видео