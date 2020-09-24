Футболист "Динамо" и сборной Украины вскоре может сменить клубную прописку. "Динамо" якобы получило предложение продать Миколенко за 25 миллионов евро.

Футбольный скаут Алекс Великих рассказал, что комментаторы Sky Sports сообщили о переговорах итальянского клуба с "Динамо" касательно Виталия Миколенко. Об этом он сказал ютуб-каналу "Бомбардир".

Кстати "Динамо" отдало украинского полузащитника Алибекова в аренду в российскую "Уфу"

25 миллионов евро – стартовая цена

По словам агента, 25 миллионов евро за трансфер Миколенко – это стартовое предложение. Причем на рынке услуги Виталия оцениваются в 13 миллионов евро.

Комментатор Sky Sports сказали, что есть конкретный клуб в Италии, который начал переговоры по Миколенко. Стартовая цена- 25 миллионов евро. Также сказали, что для старта переговоров по футболисту 1999 года рождения – это очень высокая цена,

- рассказал Великих.

Кто еще претендует на Миколенко

Среди клубов, которые проявляли предметный интерес к 21-летнему украинцу, называли итальянские команды.

В частности, сообщалось об интересе туринского "Ювентуса", миланского "Интера" и "Наполи"

Также интерес к Виталию приписывали испанскому "Атлетико". Вроде бы в июне Миколенко мог стать игроком мадридского клуба.

Однако "Атлетико" отказался от украинца из-за травм, рисков неудачной адаптации и большой суммы отступных.

По информации британских СМИ, в услугах игрока сборной Украины заинтересован "Манчестер Юнайтед".