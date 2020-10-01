Испанский легионер "Динамо" Фран Соль покинет киевский клуб. Футболист вернется в Испанию, где будет выступать за испанский "Тенерифе".

Как сообщает DeporPress.com, "Тенерифе" и "Динамо" достигли принципиальной договоренности о трансфере Соля.

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"Тенерифе" арендует Соля

Спортивный директор испанского клуба Хуан Карлос Кордеро вроде добился значительного прогресса в переговорах с "Динамо".

Клубы якобы договорились о деталях аренды: будет ли она включать пункт об обязательном выкупе зависит от того, удастся ли "Тенерифе" по итогам сезона выйти в Ла Лигу.

"Тенерифе", который выступает во втором по значимости чемпионате Испании, более близок к подписанию нападающего по сравнению с "Эспаньолом" и "Жироной".

Сообщается, что "Тенерифе" осталось убедить футболиста и его агентов в том, что вариант возвращения в Испанию лучший для его карьеры.

28-летний Соль находится в Киеве в ожидании новостей.

Соль в "Динамо": главное

Фран Соль стал игроком "Динамо" в январе 2019 года, перейдя из "Виллем II" за 3,5 миллиона евро. В "Динамо" Соль не смог стать основным игроком: он сыграл всего 23 матча, в которых забил 4 гола.

Не будучи основным игроком, Соль является финансовым бременем для "Динамо". По информации СМИ, у него самая большая зарплата в команде – 1,2 миллиона долларов в год.

Впрочем, наставник киевлян Мирча Луческу опроверг слухи о трансфере Соля.