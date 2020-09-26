Наставник "Динамо" Мирча Луческу жестко отреагировал на трансферные слухи вокруг "Динамо". В прессе неоднократно появлялась информация, что команду могут покинуть Фран Соль и Миккель Дуэлунд.

Луческу опроверг слухи

75-летний тренер "Динамо" заявил, что банально не было времени познакомиться с Франом Солем и Миккелем Дуэлундом. Об этом информирует сайт "Динамо".

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Пресса, наверное, знает лучше, чем я, что происходит в команде. Проблема в том, что их не было в моем распоряжении в начале и по ходу тренировочного процесса, поэтому я не успел понять, что они могут дать "Динамо" в будущем. У нас много игроков, и это довольно тяжелая ситуация,

– сказал Луческу.

Он все же согласился, что кое-кому придется покинуть "Динамо" после ответного матча Лиги чемпионов против "Гента". По словам Луческу, сейчас в команде слишком много игроков.

"Сейчас будет игра с "Гентом", после которой мы посмотрим, что делать дальше. Я игроков никогда не выгоняю. Но когда на тренировке 27-28 человек, то очень тяжело. Тем не менее, я стараюсь менять упражнения, чтобы футболистам было интересно тренироваться. Те ребята, которые хотят оставаться в команде и выдерживать конкуренцию, то они, конечно, остаются. Те же, кто хочет постоянно играть, чего я не могу гарантировать, уходят", – рассказал румын.

Кроме того, Луческу развеял слухи об уходе Артема Кравца из "Динамо", который пробыл в команде всего месяц.

Знаю, что в украинской и румынской прессе писали о моем разговоре с Кравцом, что является неправдой. Он пришел в "Динамо", но потом увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и разошлись по-хорошему,

– заявил Луческу.

Отметим, что иностранные СМИ активно сватают Франа Соля в испанские клубы. Про Дуэлунда сообщалось, что он больше не игрок "Динамо".