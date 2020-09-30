Один из основных защитников киевского "Динамо" Артем Шабанов может покинуть клуб. Игрок может перейти на правах аренды в другую команду.

Журналист Игорь Цыганик в авторской программе "Цыганик LIVE" рассказал о судьбе защитника киевлян Артема Шабанова.

Стоит прочитать: "Динамо" повысило ценник на Супрягу: во сколько обойдется клубам трансфер нападающего

Защитник может покинуть Киев

По словам журналиста, тренерский штаб киевлян во главе с Луческу решает, будет ли играть Шабанов в "Динамо". Сейчас центр защиты за собой зацементировали молодые Сирота и Забарный. Уже совсем скоро полностью восстановится от травмы Попов. Также в центр защитного звена может при необходимости сместиться с фланга Миколенко.

Шабанов проигрывает конкуренцию за место в основе всем этим игрокам. Поэтому наставники не исключают, что Шабанов может перейти в другой клуб на правах аренды.

Футболист еще летом мог покинуть Киев. Защитник должен был покинуть клуб по определенным игровым причинам, но остался из-за обилия травм одноклубников.

Карьера Шабанова: главное