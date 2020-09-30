Игрок сборной Украины может покинуть "Динамо": кого потеряет клуб
Один из основных защитников киевского "Динамо" Артем Шабанов может покинуть клуб. Игрок может перейти на правах аренды в другую команду.
Журналист Игорь Цыганик в авторской программе "Цыганик LIVE" рассказал о судьбе защитника киевлян Артема Шабанова.
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Защитник может покинуть Киев
По словам журналиста, тренерский штаб киевлян во главе с Луческу решает, будет ли играть Шабанов в "Динамо". Сейчас центр защиты за собой зацементировали молодые Сирота и Забарный. Уже совсем скоро полностью восстановится от травмы Попов. Также в центр защитного звена может при необходимости сместиться с фланга Миколенко.
Шабанов проигрывает конкуренцию за место в основе всем этим игрокам. Поэтому наставники не исключают, что Шабанов может перейти в другой клуб на правах аренды.
Футболист еще летом мог покинуть Киев. Защитник должен был покинуть клуб по определенным игровым причинам, но остался из-за обилия травм одноклубников.
Карьера Шабанова: главное
- Шабанов – воспитанник киевского "Динамо", но впоследствии перешел в структуру "Арсенала". Дебютировал в УПЛ в 2013 году.
- В январе 2014 подписал контракт с клубом "Волынь". Летом того же года стал ключевым игроком защитного звена команды. В конце мая 2016 года покинул луцкий клуб, но впоследствии в конце июля того же года вернулся в "Волынь".
- Зимой в сезоне-2016/17 Шабанов покинул Луцк и перешел в львовские "Карпаты", но долго в городе Льва не задержался и уже в конце января 2017 года подписал контракт со "Сталью". По завершении сезона стал игроком донецкого "Олимпика".
- В январе 2018 года подписал четырехлетний контракт с киевским "Динамо", а уже летом того же года выиграл в составе клуба свой первый трофей – Суперкубок Украины. С сезона-2019/20 стал основным защитником киевлян.
- В ноябре 2017 года впервые сыграл за главную команду страны.