Киевское "Динамо" одержало победу в ответном матче против "Гента" в Лиге чемпионов. В символическую сборную плей-офф Лиги чемпионов вошли сразу двое игроков киевского клуба.

Известный портал SofaScore отметил голкипера Георгия Бущана и защитника Томаша Кендзору. Украинского вратаря наградили самой большой оценкой среди всех игроков в сборной недели.

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Лучший игрок недели

В ответном матче Бущан творил в рамке ворот что-то невероятное – 12 сэйвов, при этом парировал пять ударов с близкого расстояния. Они помогли голкиперу стать лучшим игроком недели.

Не только Бущан из динамовцев попал в топ-11 лучших. Компанию ему составил еще один динамовец Томаш Кендзера, которого оценили на 7,6.

Больше всего представителей в символической команде имеет "Митьюлланд" из Дании – сразу 3 игрока: Эрик Святченко, хавбек Оньека и форвард Дрейер.

Бущан перешел в структуру киевского клуба в далеком 2010 году. В 2017 году дебютировал в главной команде "Динамо". В ноябре того же года он дебютировал в Лиге Европы.

Добавим, что "Динамо" одержало убедительную победу над "Гентом" 3:0. За киевлян отличились Буяльский, де Пена и Родригес. Успех "Динамо" добавил в национальную копилку сразу 5 очков (1 – за победу в матче, а еще 4 – бонусы от выхода в групповой этап). Вообще киевляне в этом сезоне принесли для Украины уже 7,5 пунктов, а на счету извечного конкурента "Шахтера" лишь 4 очка.



Оценки футболистов за матч "Динамо" – "Гент" / Скриншот SofaScore