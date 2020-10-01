Київське "Динамо" 1-го жовтня оголосило про перепідписання контрактів з лідерами команди Миколою Шапаренком та Віталієм Миколенком. Обидва футболісти підписали з "Динамо" довгострокові контракти.

Футболісти залишаються у "Динамо" до 2025 року

Півзахисник Микола Шапаренко підписав новий контракт з "Динамо". Угода 21-річного хавбека з "Динамо" розрахована до 2025 року. Про це повідомляє "Динамо".

До речі: "Динамо" погодилося відпустити дорогоцінного легіонера, – ЗМІ

Микола Шапаренко – вихованець футбольної академії маріупольського "Іллічівця", дебютував у дорослому футболі саме в цій команді.

Перейшов до київського "Динамо" у 2015 році, а за першу команду "біло-синіх" виступає з 2017-го. Провів 80 офіційних матчів за "Динамо" у всіх турнірах і забив 12 м’ячів.

Варте уваги: Гравець "Динамо" став найкращим футболістом тижня Ліги чемпіонів: хто ще потрапив у збірну

21-річний захисник "Динамо" Віталій Миколенко теж уклав новий контракт терміном на 5 років.

Миколенко є вихованцем академії київського "Динамо", в системі якої перебував із 2012 року.

За першу команду "біло-синіх" виступає з 2017 року, провів 81 матч у всіх турнірах і відзначився 5-ма голами.

Шапаренко і Миколенко уклали нові контракти з "Динамо" – відео