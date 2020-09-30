Киевское "Динамо" приняло решение о 21-летнем нападающем Владиславе Супряге. Футболист сборной Украины не покинет команду до конца 2020 года.

"Динамо" не устроило предложение "Болоньи"

"Динамо" и итальянская "Болонья" не смогли договориться о трансфере Владислава Супряги. Об этом сообщает TMW.

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Сообщается, что "Динамо" отклонило новое предложение от "Болоньи". "Болонья" якобы предложила 10 миллионов евро и бонусы.

Киевский клуб якобы не готов отступать от запрашиваемых 15 миллионов евро и не будет делать скидок.

Супряга проводит первый полноценный сезон в "Динамо". Владислав сыграл во всех восьми матчах "Динамо" в сезоне. В его активе уже 3 гола и 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, Супряга стоит 7 миллионов евро.

"Болонья" хочет купить Супрягу: главное

Летом появилась информация, что Супряга заинтересовал несколько клубов итальянской Серии А. Кроме "Болоньи", на Владислава якобы претендовал "Лацио".

Представители "Болоньи" публично начали говорить об интересе к Супряге. В частности, информация была подтверждена спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигоном.

Главный тренер "Болоньи" Михайлович рассказал, что трансфер зависит от "Динамо".

Сообщалось, что трансфер зависит от того, будет ли играть "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов. Киевляне смогли выйти в Лигу чемпионов.

По другой версии, на Супрягу рассчитывает наставник киевлян Мирча Луческу.