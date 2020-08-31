"Колос" дебютирует в еврокубках. Команда из Коваливки получила соперника в квалификации лиги Европы.

Соперником "Колоса" стал клуб "Арис" из Греции. Команды между собой сыграют один матч, и он состоится в Салониках 17 сентября.

К теме: Лига чемпионов: "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации

Венгерский "Фехервар", за который выступает украинец Иван Петряк, на выезде сыграет против шотландского "Хиберниана".

Из других интересных пар отметим:

Локомотив (Болгария) – Тоттенхэм (Англия)

Шермок Роверс (Ирландия) – Милан (Италия)

Нефтчи (Азербайджан) – Галатасарай (Турция)

Если украинские и российские клубы УЕФА разводит при жеребьевке, то клубы из Грузии могут сыграть против россиян. Поэтому тбилисский "Локомотив" дома примет московское "Динамо".