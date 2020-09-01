Перспективні футболісти "Динамо" Євген Ісаєнко та голкіпер Владислав Кучерук проведуть сезон в оренді. Обидва футболісти перейшли у "Колос".

Як повідомляє "Динамо", термін оренди нападника Євгенія Ісаєнка та голкіпера Владислава Кучерука у "Колосі" розрахований до кінця сезону 2020/2021.

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Що відомо про "динамівців"

21-річний Кучерук у минулому сезоні провів 14 матчів за молодіжний склад "Динамо" та двічі був включений до заявки першої команди "біло-синіх".

Чемпіон світу 2019 року у складі збірної України U20.

20-річний Євгеній Ісаєнко – капітан молодіжної команди "Динамо", найкращий бомбардир команди минулого сезону (8 м'ячів у 16 матчах). Забив 4 голи за "Динамо" U21 у першому турі молодіжного чемпіонату України поточного сезону.

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За "Колос" на правах оренди також виступає динамівський півзахисник Євгеній Смирний.