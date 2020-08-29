Донецкий "Олимпик" объявил об аренде двух игроков киевского "Динамо" – нигерийского полузащитника Бенито и бельгийского нападающего Каргбо.

Бенито и Каргбо будут выступать за "Олимпик" до конца сезона, сообщили в донецком клубе. Первый из них выбрал 22-й номер, Каргбо же будет выступать под 33-м номером.

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Бенито и Каргбо в начале 2020 года присоединились к "Динамо". Приход обоих игроков был связан с агентом Дмитрием Селюком.

Бенито пришел из российского "Тамбова". И сыграл за "Динамо" лишь в одном матче – вышел на замену на 7 минут и игру против "Александрии".

Каргбо же не мог выступать за "Динамо" до лета 2020 года. В "Динамо" он перешел из бельгийского "Руселаре". Кроме этого клуба, он также выступал за "Льерс Кемпензонен". А по правилам ФИФА, игрок не может играть за три клуба в течение одного сезона. Кроме того, на сборах в Турции зимой 2020 года Каргбо получил травму.

Сыграл он уже летом 2020 года три матча киевлян, только в одном выйдя в старте (но был заменен сразу после перерыва). Отличиться в воротах соперника игроку не удалось. Вместо этого он забил гол в свои ворота в матче против "Десны", который "Динамо" проиграло. И почти потеряло второе место в турнирной таблице.

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