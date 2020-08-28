Киевское "Динамо" до сих пор не определилось относительно судьбы нападающего Назария Русина. Киевляне не спешат отпускать футболиста в другой клуб.

Претендентами на Русина являются луганская "Заря" и "Днепр-1". Как сообщает "ТаТоТаке", потенциальная аренда Назария Русина в один из клубов "заморожена".

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Луческу хочет оценить Русина

Сообщается, что 21-летний Русин пока остается в "Динамо". Причина в том, что наставник киевлян Мирча Луческу не успел детально ознакомиться с возможностями Русина.

Назарий во время подготовки к сезону 2020/2021 заболел коронавирусом. Игрок находился на самоизоляции и только недавно смог присоединиться к партнерам.

Русин отыграл за "Динамо" 40 матчей. В его активе 9 голов.

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"Заря" нашла замену Русину

"ТаТоТаке" подтверждает информацию, что бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий перейдет в "Зарю".

Подписание контракта 33-летнего форварда с луганским клубом должно состояться в ближайшее время.