Чемпион мира в составе юношеской сборной Украины Сергей Булеца еще один сезон проведет в СК "Днепр-1". Киевское "Динамо" вновь отправило футболиста в аренду.

Информацию о годичной аренде футболиста подтвердили официальные сайты обоих клубов.

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21-летний Булеца уже выступал на правах аренды за "Днепр-1" в сезоне 2019/20. За этот клуб он вообще провел 29 матчей, отметившись 5 голами и 4 результативными пасами.

После этого Булеца вернулся в "Динамо". Именно с киевским клубом полузащитник проводил летние сборы. И даже попал в заявку на матч первого тура УПЛ против "Олимпика". Но на поле в этом матче так и не вышел.

Пока же Булеца находится в расположении молодежной сборной Украины. Команда Руслана Ротаня готовится к матчам отбора на молодежный Евро-2021 против Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).