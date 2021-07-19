Тренировочные сборы без сборников

Для подопечных Мирчи Луческу премьерный поединок УПЛ запланирован на 1 августа. Так как киевляне должны были сыграть в первом туре с Олимпиком. Последний в элите заменил Минай за неделю до начала сезона. Поэтому руководство Премьер-лиги не успело определить время и дату встречи.

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И хотя киевляне таким образом получили дополнительную неделю на подготовку, все же существуют и проблемы. Почти полностью пропустили летние сборы игроки сборной Украины, которые представляли Динамо на Евро-2020. А это Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев. Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин, Денис Попов и Александр Тимчик. Двое последних покинули национальную команду из-за повреждения, а вот Беседин из-за травмы выбыл на полгода. Только Тимчик восстановился и принял участие в трех матчах.

Николай Шапаренко против Люка Шоу в четвертьфинале Евро-2020 / Getty Images

Ожидает проблем на старте УПЛ и экс-динамовец и бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк.

"Безусловно, участие в чемпионате Европы такой большой группы игроков создаст сложности для Динамо во время подготовки к новому сезону и, не исключено, на его стартовом этапе. Но я все же рассчитываю на опыт Мирчи Луческу и его помощников, которые сделают все, чтобы не позволить команде попасть в функциональную яму", – резюмировал Буряк в комментарии Футбольному клубу.

Как усилилось Динамо в межсезонье

Основное усиление Динамо – возвращение игроков из аренды. И, соответственно, продолжение курса на развитие молодых футболистов из академии.



Игроки, которые пришли в Динамо / Скриншот Transfermarkt

Пока что летом Динамо осуществило два реальных трансфера. Первым стал Денис Антюх из Колоса. Вторым – аренда на год с правом выкупа белоруса Ильи Шкурина из московского ЦСКА.

Также клуб не держит на скамейке запасных тех, кто не вписывается в игровую модель Мирчи Луческу.



Игроки, которые покинули Динамо / Скриншот Transfermarkt

Кроме того, активно ходят слухи о возможном переезде Владислава Супряги в Серию А. И совсем неизвестна судьба в столичном клубе Владислава Кулача – лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ (на его счету 15 голов). В медиа появилась информация, якобы экс-нападающий Ворсклы не нужен Луческу.

А вот новые игроки уже оправдывают доверие. Денис Антюх забил дважды. И однажды создал вот такую красоту (начало – 3:51):

Илья Шкурин и вообще рассказал, что в Динамо у него был дебют мечты. Он забил, отыграв в футболке киевлян дебютные всего 10 минут. И принес ничью в спарринге со швейцарским Серветтом.

"Наверное, мог только представить такое. Даже не ожидал, что получится сыграть пусть и не тайм, но 20 – 25 минут. Я не ждал, что получу столько игрового времени", – цитирует нападающего официальный сайт Динамо.

В целом же Илья Шкурин отличился в трех первых матчах за киевлян.

Что там ближайший резерв

Динамо постепенно входило в игровой ритм на тренировочных сборах. Четыре ничьи, которые разделила разгромная победа с не слишком серьезным соперником. Две победы на ноль, неприятное поражение на последних минутах от Ниццы и триумф в игре с представителем аж третьего дивизиона Швейцарии Этуалем. Его получили игроки, которые имели меньше игровой практики. То есть впервые массово в старте появились сборники с вкраплением Антюха, Леднева, Вербича и Попова, которые уже восстановились. Однако основа Динамо, которая представляла киевлян в сборной Украины, пока далека от оптимальных кондиций.

Результаты Динамо на летних сборах / Скриншот с официального сайта ФК Динамо Киев

Поэтому в стартовых поединках сезона вероятнее всего увидим такой стартовый состав: Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный (Кендзера), Тимчик – Шепелев, Андриевский (Шапаренко) – Де Пена, Жерсон, Буяльский – Шкурин. Для Динамо УПЛ стартует домашним поединком против новичка Вереса 1 августа.

Автор: Остап Нетахата