Трансфер Кулача под вопросом

Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/2021 Владислав Кулач находится на просмотре в Динамо. Однако главный тренер киевлян Мирча Луческу не видит талантливого нападающего в своей схеме игры.

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Румынский наставник не горит желанием подписывать футболиста и может указать Кулачу "на дверь". Однако судьба игрока еще витает в воздухе. Не исключено, что нападающий таки станет полноценным игроком Динамо. Но сразу может отправиться в аренду в один из клубов, с которым у киевской команды хорошие отношения.

К слову. Прошлый чемпионат Кулач провел в полтавской Ворскле. За сезон нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых наколотил 17 голов, 15 из них были в УПЛ. Такая статистика позволила Владиславу стать лучшим бомбардиром.

Соперники Динамо

10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)

14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)

17 июля. Динамо – Ницца (Франция)

20 июля. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)

Первый спарринг в Швейцарии

Свой первый матч на втором этапе подготовки к новому сезону киевляне уже сыграли. Соперником был местный Серветт, который едва не создал сенсацию. Швейцарцы вышли вперед благодаря быстрому голу Имери.

Динамовцы до 85-й минуты встречи не могли прошить сетку ворот соперника. На помощь "бело-синим" пришел новичок команды Илья Шкурин. Белорусский нападающий поставил точку в поединке, который завершился мировой 1:1.