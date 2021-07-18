Отмечается также, что точная дата игры пока неизвестна.
К слову Динамо впервые проиграло в межсезонье, Шкурин забил в третьем матче подряд: видео
Кроме того, возможно проведение спарринга между Динамо и другой стамбульской командой – Фенербахче. Возможные сроки этого матча также пока не названы.
Также ранее сообщалось о том, что Динамо проведет спарринг с миланским Интером в Италии.
Результаты Динамо на сборах
- На втором собрании киевляне уже провели контрольные матчи с Серветтом (1:1), Сьоном (2:0), Эвианом (3:0) и Ниццей (1:2).
- Впереди подопечных Мирчи Луческу ждут противостояния с Этуалем (18 июля) и Атлетиком (20 июля). Также у динамовцев запланированы поединки с Вильярреалом (26 июля) и Интером (14 августа).