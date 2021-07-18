Отмечается также, что точная дата игры пока неизвестна.

К слову Динамо впервые проиграло в межсезонье, Шкурин забил в третьем матче подряд: видео

Кроме того, возможно проведение спарринга между Динамо и другой стамбульской командой – Фенербахче. Возможные сроки этого матча также пока не названы.

Также ранее сообщалось о том, что Динамо проведет спарринг с миланским Интером в Италии.

Результаты Динамо на сборах