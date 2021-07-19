Тренувальні збори без збірників

Для підопічних Мірчі Луческу прем'єрний поєдинок УПЛ заплановано на 1 серпня. Адже кияни повинні були зіграти у першому турі з Олімпіком. Останнього в еліті замінив Минай за тиждень до початку сезону. А відтак керівництво Прем'єр-ліги не встигло визначити час і дату зустрічі.

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І хоча кияни таким чином отримали додатковий тиждень на підготовку, та все ж існують і проблеми. Майже повністю пропустили літні збори гравці збірної України, які представляли Динамо на Євро-2020. А це Георгій Бущан, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв. Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Артем Бєсєдін, Денис Попов та Олександр Тимчик. Двоє останніх залишили національну команду через пошкодження, а от Бєсєдін через травму вибув на пів року. Тільки Тимчик відновився і взяв участь у трьох матчах.

Микола Шапаренко проти Люка Шоу в чвертьфіналі Євро-2020 / Getty Images

Очікує проблем на старті УПЛ і ексдинамівець та колишній тренер збірної України Леонід Буряк.

"Безумовно, участь в чемпіонаті Європи такої великої групи гравців створить складнощі для Динамо під час підготовки до нового сезону і, не виключено, на його стартовому етапі. Але я все ж розраховую на досвід Мірчі Луческу і його помічників, які зроблять все, щоб не дозволити команді потрапити у функціональну яму", – резюмував Буряк в коментарі Футбольному клубу.

Як підсилилося Динамо в міжсезоння

Основне підсилення Динамо – повернення гравців з оренди. І відповідно продовження курсу на розвиток молодих футболістів з академії.

Гравці, які прийшли в Динамо / Скриншот Transfermarkt

Поки що влітку Динамо здійснило два реальних трансфери. Першим став – Денис Антюх з Колоса. Другим – оренда на рік із правом викупу білоруса Іллі Шкуріна з московського ЦСКА.

Також клуб не тримає на лавці запасних тих, хто не вписується в ігрову модель Мірчі Луческу.

Гравці, які залишили Динамо / Скриншот Transfermarkt

Окрім того, активно ширяться чутки про ймовірний переїзд Владислава Супряги в Серію А. І зовсім невідома доля у столичному клубі Владислава Кулача – найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ (на його рахунку 15 голів). У медіа з'явилася інформація, нібито екснападник Ворскли не потрібен Луческу.

А от нові гравці вже виправдовують довіру. Денис Антюх забив двічі. Й одного разу створив ось таку красу (початок – 3:51):

Ілля Шкурін і взагалі розповів, що в Динамо у нього був дебют мрії. Він забив, відігравши у футболці киян дебютні всього 10 хвилин. І приніс нічию у спарингу зі швейцарським Серветтом.

"Напевне, міг лише уявити таке. Навіть не очікував, що вийде зіграти нехай і не тайм, але 20-25 хвилин. Я не чекав, що отримаю стільки ігрового часу", – цитує нападника офіційний сайт Динамо.

Загалом же Ілля Шкурін відзначився у трьох поспіль перших матчах за киян.

Що там найближчий резерв

Динамо поступово входило в ігровий ритм на тренувальних зборах. Чотири нічиї, що розділила розгромна перемога з не надто серйозним суперником. Дві перемоги на нуль, неприємна поразка на останніх хвилинах від Ніцци і тріумф у грі з представником аж третього дивізіону Швейцарії Етуалем. Її здобули гравці, що мали менше ігрової практики. Тобто вперше масово у старті з'явилися збірники із вкрапленням Антюха і Лєднєва та Вербіча і Попова, які вже відновилися. Однак основа Динамо, що представляла киян у збірній України, поки далека від оптимальних кондицій.

Результати Динамо на літніх зборах / Скриншот офіційного сайту ФК Динамо Київ

Відтак у стартових поєдинках сезону найімовірніше побачимо такий стартовий склад: Бущан – Дубінчак, Сирота, Забарний (Кендзьора), Тимчик – Шепелєв, Андрієвський (Шапаренко) – Де Пена, Жерсон, Буяльський – Шкурін. Для Динамо УПЛ стартує домашнім поєдинком проти новачка Вереса 1 серпня.

Автор: Остап Нетахата